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Гродненские таможенники пресекли попытку контрабанды 160 коробов сигарет на сумму 600 млн рублей

07 июля 2015 07:35
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Новости Беларуси. Контрабанда в промышленных масштабах. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу 160 коробов сигарет. На этот раз злоумышленники в качестве транспортного средства использовали товарный вагон.

Состав с древесиной направлялся из Минской области в Польшу. При досмотре под бревнами были обнаружены запаянные свертки. При разгрузке оказалось, что практически половину 60-тонного вагона занимали сигареты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изъятая партия оказалась самой крупной на железнодорожном транспорте за последние пять лет.

Иван Квартник, начальник таможенного поста «Гродно-2» Гродненской региональной таможни:
В результате проведения операции таможенного контроля в вагонном составе грузового поезда, следующего на территорию Евросоюза, незаконно перемещались сигареты в количестве более 1 млн 600 тысяч штук. Товар на общую сумму 600 млн рублей изъят. Таможней проводятся проверочные мероприятия и устанавливаются лица, причастные к совершению административного правонарушения.

# происшествия # Контрабанда # Иван Квартник

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