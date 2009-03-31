Гродненские спасатели извлекли из Немана тело женщины

Вернувшись, обнаружили, что это тело утопленницы. Утонувшая женщина была среднего телосложения, ростом 165-170 см с темно-русыми волосами средней длины. Она была одета в серую кофту и ботинки, голубые джинсы и красную куртку. По всей видимости, тело до всплытия находилось в воде 7-10 дней.
Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, при осмотре трупа признаков насильственной смерти обнаружено не было. Личность утонувшей женщины пока не установлена.
По словам Сергея Шурбы, с начала года в Гродненской области утонули 7 человек, из них двое детей, пятеро – в состоянии алкогольного опьянения. Удалось спасти из воды 21 человека.