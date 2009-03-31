Гродненские спасатели извлекли из Немана тело женщины

Проплывая на лодке по реке в черте Гродно, недалеко от берега спасатели заметили предмет похожий на красный "пакет", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненской областной организации ОСВОД Сергей Шурба.

Вернувшись, обнаружили, что это тело утопленницы. Утонувшая женщина была среднего телосложения, ростом 165-170 см с темно-русыми волосами средней длины. Она была одета в серую кофту и ботинки, голубые джинсы и красную куртку. По всей видимости, тело до всплытия находилось в воде 7-10 дней.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, при осмотре трупа признаков насильственной смерти обнаружено не было. Личность утонувшей женщины пока не установлена.

По словам Сергея Шурбы, с начала года в Гродненской области утонули 7 человек, из них двое детей, пятеро – в состоянии алкогольного опьянения. Удалось спасти из воды 21 человека.