Гродненские пограничники задержали нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки

Как выяснилось, в Евросоюз азиаты направлялись в поисках работы.
Граждане Шри-Ланки прибыли в нашу страну накануне, якобы с целью изучения русского языка. Однако в дальнейшем решили использовать эту возможность для выезда в Западную Европу.
В ближайшее время иностранные правонарушители будут депортированы за пределы Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:
У граждан Вьетнама денег практически не было — порядка 6 долларов, а также личные вещи. У граждан Шри-Ланки при себе были карты. У одного из задержанных в мобильном телефоне была карта, снятая с GPS- навигатора, где были указаны такие пункты, как Сопоцкин, Голынка.