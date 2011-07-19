Гродненские пограничники задержали нелегальных мигрантов из Вьетнама и Шри-Ланки

Пересечь белорусскую границу правонарушители планировали сразу в двух местах. Одна группа двигалась в сторону Польши, другая — в Литву.

Как выяснилось, в Евросоюз азиаты направлялись в поисках работы.

Граждане Шри-Ланки прибыли в нашу страну накануне, якобы с целью изучения русского языка. Однако в дальнейшем решили использовать эту возможность для выезда в Западную Европу.

В ближайшее время иностранные правонарушители будут депортированы за пределы Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

У граждан Вьетнама денег практически не было — порядка 6 долларов, а также личные вещи. У граждан Шри-Ланки при себе были карты. У одного из задержанных в мобильном телефоне была карта, снятая с GPS- навигатора, где были указаны такие пункты, как Сопоцкин, Голынка.