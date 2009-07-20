Гродненские пограничники помешали вывозу из Беларуси восьми старинных икон

Об этом сообщил начальник пресс-службы Гродненского погранотряда Сергей Шумейко.

Задержание икон произошло на пункте пропуска «Брузги». 25-летний белорус на автомашине Sitroen пытался вывезти иконы XVII–XIX веков в Польшу. При прохождении пограничного контроля он заявил, что в машине находятся только личные вещи, принадлежащие ему и пассажиру авто. Однако пограничники проявили бдительность и проверили салон автомобиля. Одна из икон была обнаружена под сидением водителя, четыре – на заднем сидении, прикрытые свитером, еще три – в багажнике под ящиком для автоинструментов.



На водителя составлен административный протокол, иконы переданы в Гродненскую региональную таможню. Предварительная сумма оценки икон - 5,5 млн. рублей.