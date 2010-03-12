Гродненские пограничники перекрыли канал незаконной миграции через белорусско-литовскую границу

Троих подозрительных задержали всего в километре от контрольной полосы.

Двое граждан Грузии и один россиянин сначала отрицали своё знакомство. Однако, в ходе следствия выяснилось, что грузины уже пытались незаконно попасть в Евросоюз в Брестском направлении, но были задержаны. Вторую попытку они совершили уже в Гродно. На вокзале нелегалы познакомились с чеченцем, который обещал за 1,5 тысячи долларов ночью перевезти их в Литву. Сейчас по данному делу проводится следствие.

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

Было возбуждено уголовное дело в отношении чеченца по организации незаконной миграции по ст.317 прим.1. В соответствии с санкцией статьи предусмотрено лишение свободы до 5 лет. Поэтому дальнейшую судьбу определит суд.

И ещё одного нелегала задержали на том же участке белорусско-литовской границы. У нарушителя не было при себе никаких документов, да и одет он был явно не по сезону. Перебежчик представился гражданином Панамы. К переходу границы готовился тщательно, у него обнаружены спутниковые снимки Европы и большой запас еды. Правда, с деньгами нелегал явно не рассчитал. В кармане оказалось всего 7 долларов.