Гродненец за автомобиль «БМВ» продал женщину в рабство

Об этом сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Ленинский РОВД Гродно возбудил уголовное дело в отношении неработающего гродненца 1973 года рождения, который в августе 2001 года обманным путем под предлогом трудоустройства завербовал, а в декабре того же года вывез в Германию жительницу Гродно 1968 года рождения. В Германии предприимчивый молодой человек передал женщину неустановленным лицам для сексуальной эксплуатации. В качестве презента за «живой товар» мужчина получил автомобиль «БМВ», передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно ст.181 ч.2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, действия, направленные на совершение купли-продажи зависимого лица в форме его передачи или завладения им в целях сексуальной или иной эксплуатации (торговля людьми) наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет.