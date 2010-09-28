Грибника из Беларуси насмерть придавило деревом в российском лесу

Внезапно упало старое дерево и придавило грибника. От полученных травм он через несколько часов умер в больнице, пишет «СБ».
Один разбился, упав с большой высоты, на второго упала металлическая конструкция.
На борту судна были 85 пассажиров – жители Эфиопии и Сомали. Судьба восьми неизвестна.
Из-за забастовки коммунальщиков на улицах города скопилось более 8 сотен тонн отходов.
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