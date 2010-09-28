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Грибника из Беларуси насмерть придавило деревом в российском лесу

28 сентября 2010 08:40
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55–летний житель Мстиславля (Могилевская область) отправился за грибами в лес соседнего Хиславичского района России.

Внезапно упало старое дерево и придавило грибника. От полученных травм он через несколько часов умер в больнице, пишет «СБ».

# происшествия

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