Грецию могло сжечь осиное гнездо

Одной из наиболее вероятных причин масштабных пожаров, охвативших в период с 21 по 24 августа более 20 тыс.га леса и повредивших свыше 200 домов, является поджог.

Таким образом, по словам представителей полиции и пожарной службы, которые совместно ведут дело, виновником пожара может оказаться местный крестьянин, пытавшийся при помощи огня избавиться от осиного гнезда в поле неподалеку от своего дома в деревне Грамматико, расположенной к северо-востоку от Афин. На этом месте было найдено обгоревшее осиное гнездо, а рядом с ним - несколько пустых бутылок из-под горючей жидкости. В то же время сам подозреваемый отрицает свою вину и то, что пожар начался именно в этом месте. Вопрос о том, будут ли предъявлены крестьянину официальные обвинения, остается в настоящее время открытым.

Более 40 самолетов и вертолетов из разных стран, в том числе из Франции, Италии, Беларуси и России, три дня тушили огонь, возникший в 40 км от Афин. Лесные пожары, выйдя из-под контроля, опустошили значительную территорию столичной области Аттика. Многие семьи остались без крыши над головой. Жертв, к счастью, удалось избежать. В 2007 году в результате лесных пожаров в Греции погибли 77 человек, передает БЕЛТА.