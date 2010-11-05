Прямой эфир

Греция сняла запрет на отправку международной почты

05 ноября 2010 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Его ввели два дня назад из-за ряда посылок со взрывчаткой. В общей сложности c понедельника сработали или были обезврежены 14 устройств. Обошлось без пострадавших.

Среди адресатов были посольства в Афинах, канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Италии, штаб-квартира Европола в Гааге и штаб-квартира Суда ЕС в Люксембурге. Полиция задержала двоих подозреваемых и разыскивает еще пятерых, все они связаны с греческими леворадикальными группировками. В посольствах в Афинах сохраняется особый режим безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрывы в Греции: бомбы взорваны у посольств России и Швейцарии, обезврежены у посольств Болгарии и Чили

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
05 ноября 2010 12:34

Крушение в Пакистане лайнера, арендованного итальянской нефтяной компанией: 22 человека сгорели

Наводнение в Коста-Рике: затоплены сотни домов, эвакуированы полторы тысячи жителей
05 ноября 2010 12:19

Наводнение в Коста-Рике: затоплены сотни домов, эвакуированы полторы тысячи жителей

Извержение вулкана в Индонезии: зона эвакуации людей расширена
05 ноября 2010 11:59

Извержение вулкана в Индонезии: зона эвакуации людей расширена