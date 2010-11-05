Греция сняла запрет на отправку международной почты

Его ввели два дня назад из-за ряда посылок со взрывчаткой. В общей сложности c понедельника сработали или были обезврежены 14 устройств. Обошлось без пострадавших.

Среди адресатов были посольства в Афинах, канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Италии, штаб-квартира Европола в Гааге и штаб-квартира Суда ЕС в Люксембурге. Полиция задержала двоих подозреваемых и разыскивает еще пятерых, все они связаны с греческими леворадикальными группировками. В посольствах в Афинах сохраняется особый режим безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрывы в Греции: бомбы взорваны у посольств России и Швейцарии, обезврежены у посольств Болгарии и Чили