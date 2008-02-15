Гражданка Беларуси, пострадавшая при крушении самолета в Армении, прибыла в Минск

На родину она прилетела рейсом из Москвы. Тем временем, специалисты приступили к расшифровке "черных ящиков" самолета CRJ-100. Информация бортовых самописцев поможет установить причины аварии.



Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" потерпел крушение в международном аэропорту Еревана накануне утром. При взлете он сошел с полосы, перевернулся на одно крыло, произошел взрыв и лайнер развалился на две части. На борту находились 18 пассажиров и белорусский экипаж. Жизнь всех пострадавших в ЧП пассажиров вне опасности.