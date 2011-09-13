Гражданина России будут судить за гибель белорусского рабочего

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина России, постоянно проживающего в Беларуси, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 303 УК - грубое нарушение правил безопасности строительных работ и правил эксплуатации машин и механизмов при производстве таких работ, повлекшем по неосторожности смерть

Гражданин России, проживающий в Борисове, в октябре 2007 года по договору купли-продажи приобрел в Минской области для собственного пользования грузовой специальный автокран (изготовлен на базе автомобиля ЗИЛ-133 ГЯ). Он дал согласие директору одного из ЧПУП на использование крана при сооружении забора из железобетонных плит на территории предприятия в Борисовском районе. Управляя подъемным устройством автокрана, он по неосторожности допустил соприкосновение подъемных канатов крана с проводами ВЛЭП, в результате чего 40-летний рабочий, удерживающий канат, получил поражение электротоком и скончался на месте.



Кран не был зарегистрирован в органах «Госпромнадзора» в Беларуси, ГАИ МВД и не имел соответствующего паспорта. Гражданин России не имел права на работу машинистом автокрана, самовольно установил автокран в охранной зоне высоковольтной линии электропередач.