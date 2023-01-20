Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь 73 кг гашиша

Новости Беларуси. Очередную попытку ввоза в Беларусь крупной партии наркотиков пресекли белорусские таможенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержан гражданин Литвы, который пытался ввезти в нашу страну 73 килограмма гашиша.

Поведение мужчины вызвало подозрение, было принято решение направить его транспортное средство на осмотр. В результате сканирования сотрудники таможни обнаружили в тайнике 124 брикета с веществом темно-коричневого цвета. Их передали на экспертизу.

Сергей Парфенов, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

Брикеты были направлены для проведения исследования. И результаты экспертизы, проведенной органами Государственного комитета судебных экспертизы, подтвердили наличие в брикетах наркотического вещества гашиш. По данному факту Гродненской региональной таможней было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.