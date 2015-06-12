Гражданин Германии пытался провезти через белорусско-польскую границу 28 бивней мамонта

Новости Беларуси. У гражданина Германии на границе изъяли 28 бивней мамонтов. Ценный груз перевозился в транспортном средстве марки «Фольксваген».

Как рассказал сам водитель, бивни не предназначались для продажи. Он вез их для своей коллекции.

Пресс-группа Гродненской региональной таможни:

10 июня через республиканский пункт таможенного оформления «Брузги-2» Гродненской региональной таможни на территорию Евросоюза в транспортном средстве марки «Фольксваген» перемещались предметы, предположительно представляющие культурную ценность.



Читайте по теме: Обнаружив в обычном с виду чемодане необычный груз, таможенники аэропорта Домодедово наверняка подумали:

лучше бы это была первоапрельская шутка.

Женщина летела из Индонезии транзитом через Катар. Там, с ее слов, и купила зверинец для себя оптом – всего за 200 долларов, чтобы разводить дома в Москве.

В чемодане весом 27 килограммов находились 55 змей различных видов, 35 ящериц, 7 черепах, 6 лемуров, 2 обезьяны, 2 крокодила и… кот. Подробности этой истории здесь.