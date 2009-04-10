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Грандиозная пробка на проспекте Машерова

10 апреля 2009 10:53
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Работники Горремавтодора полностью перекрыли две полосы движения. Пробка выросла сразу же. Десятки минчан опоздали на работу. Аварии на этом участке зафиксированы не были. Но только к полудню сюда приехали регулировщики. Ситуация на дороге по-прежнему сложная.

Затеять ремонт на Богдановича и других многочисленных улицах  – для Горремавтодора весеннее плановое мероприятие. Только к улице прилегают еще три и пересекает она один из главных проспектов города. О том, что две полосы движения центральной артерии города закроют на реконструкцию – большинство водителей не знали. И опоздания на работу с нервотрепками - в их планах не вписывались.

В одночасье перекресток Богдановича и Машерова стал аварийноопасным. Правда, в эпицентр автомобильного круговорота служба ДПС прибыла уже постфактум. По свистку регулировщика машины стали двигаться только около 12 часов дня.

- Как-то пытаемся регулировать движение и нормализовать ситуацию на данном участке, - рассказал корреспонденту СТВ Василий ЛЕОНЧИК, инспектор ДПС. Как видите, сейчас транспорт пытаемся разгрузить улицу Богдановича. По проспекту Машерова пока пробки есть.

Неподалеку от «дорожного травмопункта» по несчастливой случайности оказалась и 2-я городская больница. В спокойном автомобильном ритме скорой помощи трудно сохранять свой статус. Часто, и маячки не помогают.

С нервотрепками, ДТП и опозданиями на работу минчанам придется мириться еще неделю.  Избежать прямого попадания в автомобильный затор - Горремавтодор предлагает 4мя способами. По проспекту победителей и Немиге – долго и тоже с риском попасть в дорожный просак. По Тимирязева, что совсем не ближний свет. И улица Козлова с проспектом Независимости  – где пробки и без того, независимо от времени суток. Правда, сам Горремавтодор называет подобный вариант несения дорожной службы оптимальным. Ремонтировать по участкам – долго.

Правда, территорию охвата дорожные службы используют едва ли эффективно. Если около перекрестка – активная работа, то на остальной площадке о реконструкции говорят только пластмассовые ограждения.

СХЕМА ОБЪЕЗДА

Грандиозная пробка на проспекте Машерова-1

Грандиозная пробка на проспекте Машерова-3

Грандиозная пробка на проспекте Машерова-5

Грандиозная пробка на проспекте Машерова-7

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Движение троллейбусов маршрутов №№ 37, 46, 53 со стороны улицы Немига организовано по улицам Немига, Богдановича, Купалы, Куйбышева, Хоружей, Богдановича и далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрутов №№ 46, 53 со стороны "ДС "Зеленый Луг-7" организуется по улице Богдановича, площади Бангалор, улицам Сурганова, Куйбышева, Купалы, Богдановича и далее по маршруту. Троллейбусы маршрута № 37 со стороны "ДС "Уручье-4" следуют по улицам Сурганова, Куйбышева, Купалы, Богдановича и далее по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№ 38, 576Д организуется в обоих направлениях по улицам Богдановича, Хоружей, Куйбышева, Купалы, Богдановича и Немига. Автобусы маршрута № 91 следуют по улицам Куйбышева, Купалы, Богдановича (в обоих направлениях).

# происшествия

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