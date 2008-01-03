Гранатомет на Новый Год

С таким "подарком" пришел в гости к соседу житель одной из белорусских деревень. На дворе был полдень второго дня нового 2008-го года. Житель деревни Литвиновичи Кормянского района, положив в обычный картофельный мешок противотанковый гранатомет, отправился в гости к другу. Выпив и закусив, друзья решили разобраться в принципе действия смертельного оружия: одно неосторожное нажатие на курок, и мощный взрыв услышала вся округа.



Пока врачи спасали жизнь неудачливому подрывнику, сотрудники МЧС спасали деревню от пожара. С огнём справились быстро, а на месте возгорания нашли противотанковый гранатомёт РПГ-18, в простонародье - "Муха".



Сейчас сотрудники милиции совместно с Комитетом Госбезопасности выясняют, как гранатомет оказался у литвиновцев. По неподтверждённым данным, оружие пострадавший привёз несколько лет назад из России. Верна ли эта версия, станет известно после того, как прооперированный мужчина придёт в себя после наркоза. А пока же в отношении его возбуждено уголовное дело. За незаконные действия с боеприпасами "гранатометчику" грозит до 7-ми лет лишения свободы.