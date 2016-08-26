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Град размером с грецкий орех в Добруше: выбиты стекла, повреждены машины

26 августа 2016 11:14
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Новости Беларуси. Гроза, бушевавшая над Добрушем, сопровождалась мощными порывами ветра и сильным дождем.

Ветер срывал крыши домов, с корнем выворачивал деревья. Градом выбиты оконные стекла.

К счастью, обошлось без жертв.

Елена Богомазова, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Добрушского районного отдела по ЧС:
В ночь с 23 на 24 августа по территории Добрушского района прошел сильный дождь. На территории Добруша местами град, порывами ветра были сорваны кровли в 7 частных домовладениях, сломаны деревья. Градом повреждено более 10 транспортных средств, выбиты стекла в дошкольном учреждении и средней школе города Добруша. 

Жители Добруша ощутили на себе разрушительную мощь ветра и весной прошлого года. Тогда натиска стихии не выдержала кирпичная стена. Часть облицовки одной из новостроек обрушилась прямо на тротуар (здесь подробности).

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт # Елена Богомазова

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