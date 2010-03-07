Грабители унесли призовой фонд турнира по покеру в Берлине

Вооруженные грабители совершили налет на дорогой отель в самом центре Берлина, где в тот момент проходил крупнейший в Германии турнир по покеру.

В Grand Hyatt ворвались неизвестные, вооруженные автоматами Калашникова и гранатами. Грабителей было шестеро, у всех на лицах маски. Угрожая оружием и забрав призовой фонд турнира, нападавшие скрылись.

Сейчас уточняется похищенная сумма, но уже известно, что это более $1 млн. Кроме того, сообщается, что в результате нападения несколько человек получили легкие ранения.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. По «горячим следам» поймать грабителей не удалось. Ведется расследование.

Турнир по покеру возобновился спустя четыре часа после нападения. В пятидневном покерном турнире принимают участие около 1000 игроков, пишет БЕЛТА.