Грабитель в Гродно обокрал учительницу прямо в школе

Новости Беларуси. Мужчина зашёл в класс во время перемены, поздоровался с учениками и, представившись знакомым учительницы, залез в её сумку. Из кошелька он похитил около Br1 миллиона и, попрощавшись, благополучно покинул помещение.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:

Вернувшись к началу урока, потерпевшая поняла, что её обокрали, и немедленно обратилась в милицию. По словам начальника ОУР Ленинского РОВД майора милиции Виталия Осоцкого, это уже второй подобный случай за последнее время. Ранее злоумышленник аналогичным образом похитил деньги у рабочей детского сада. Схожий почерк совершения преступлений свидетельствует о том, что оба противоправных деяния на совести одного и того же человека.



Вор пока не пойман. Сотрудники милиции просят горожан быть бдительными и не оставлять вещи без присмотра.

Напомним, ещё одно шокирующее ограбление произошло в Гродно в апреле, во время праздничного пасхального богослужения. Злоумышленник проник в храм средь белого дня, при большом скоплении народа. Во время службы похитил около шести тысяч долларов, более тысячи польских злотых и восемь миллионов белорусских рублей. Кража в стенах храма вызвала мощный общественный резонанс и осуждение. Преступление удалось раскрыть по горячим следам (смотрите видео).