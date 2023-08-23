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ГПК РБ: на границе с Латвией обнаружен труп беженца

23 августа 2023 13:22
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Госпогранкомитет Республики Беларусь сообщает, что днем в среду, 21 августа, сотрудники Полоцкого пограничного отряда на границе с Латвийской Республикой в Верхнедвинском районе обнаружил труп иностранца. Мужчина предположительно является выходцем из Азии. 

Когда пограничники обнаружили труп, никаких документов возле него найдено не было, а тело было накрыто клеенкой. На данный момент известно, что умер иностранец около пяти дней назад. Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета продолжит устанавливать обстоятельства гибели беженца. 

ГПК РБ уточняет, что с начала текущего года белорусские пограничники зафиксировали уже шесть случаев смерти беженцев на Латвийской границе.

# Граница # происшествия

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