ГПК РБ: на границе с Латвией обнаружен труп беженца

Госпогранкомитет Республики Беларусь сообщает, что днем в среду, 21 августа, сотрудники Полоцкого пограничного отряда на границе с Латвийской Республикой в Верхнедвинском районе обнаружил труп иностранца. Мужчина предположительно является выходцем из Азии.

Когда пограничники обнаружили труп, никаких документов возле него найдено не было, а тело было накрыто клеенкой. На данный момент известно, что умер иностранец около пяти дней назад. Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета продолжит устанавливать обстоятельства гибели беженца.

ГПК РБ уточняет, что с начала текущего года белорусские пограничники зафиксировали уже шесть случаев смерти беженцев на Латвийской границе.