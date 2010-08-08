«Горящие» точки: жаркое лето России-2010

На автодороге Рязань – Спас – Клепики слева и справа горят торфяники, видимость минимальная — всего лишь 20 метров. Дым режет глаза, дышать нечем, спасают лишь марлевые повязки, да и тех хватает лишь на несколько часов.

Дымом окутана практически вся Рязанская область. Впрочем, как и соседние регионы — Московский, Тульский, Калужский, Владимирский, Воронежский. В смоге утонули многие города и посёлки. В местных аптеках с прилавков исчезают марлевые повязки. В поисках чистого воздуха горожане стараются уехать из мегаполисов хотя бы на выходные.

- Тяжело, особенно ночью. Сегодня и днём не рассеялся.

- До войны таких пожаров не было. Такого смога, такой гари не было.

- Пытаемся дома проводить мокрую уборку, чтобы хоть как-то выжить.

Едкий дым — это лишь верхушка айсберга. Самые большие проблемы как раз таки за городом. В населённых пунктах, которые находятся недалеко от лесных массивов и торфяников. Здесь пожары полыхают и по сей день.

Это место на карте России по праву можно считать горячей точкой. Выгоревшие дотла дома, сотни пострадавших, тысячи людей были эвакуированы. Кадры посёлка Ласковский. Это всё, что осталось от северной части населённого пункта. Дома загорались как спички. Огонь пришёл настолько внезапно, что многие люди не успели взять с собой даже самого необходимого.

- Это было в восьмом часу вечера. У нас шёл верховой пожар от клуба. Из Пересельцев тоже шёл пожар. Они состыковывались и всё загорелось. Сначала гараж вспыхнул — там пиломатериалы были, а потом и дом.

- Мы смотрели на лес, вроде бы стороной. А потом как дунуло и всё загорелось. И ничего не видать, один дым.

У Евдокии Яковлевны вся жизнь прошла в Передельцах. Здесь она родилась, воспитала 11 детей, пережила Вторую Мировую. Эта огненная стихия не только сожгла дотла её дом, но и уничтожила самое дорогое — памятные военные награды.

- Огонь страшный был, по земле шёл. А потом пошёл верхом. И прямо моментом...

На сегодняшний день только в Рязанской области от огня пострадали более 200 населённых пунктов, выгорело почти 5 тысяч гектаров леса. Со всей России в Рязань стекается гуманитарная помощь.

Виктория Криушина, волонтёр (Россия):

Это ужас, люди остались ни с чем. Там у них 11 детей, один ещё должен только родиться. Мы купили всё необходимое и везём.

Александр Волков, волонтёр (Россия):

Люди помогают. Мы объявили по Зеленограду сбор вещей для пострадавших. Люди принесли достаточное количество.

На этой неделе в Рязанскую область пришла и автоколонна из Беларуси. На передовую брошены 20 пожарных машин, 143 наших спасателя несут боевое дежурство на подступах к населённым пунктам региона.

Виталий Пикурин, начальник управления аварийно спасательных служб и ликвидаций чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:

Ситуация довольно сложная — дымка постоянно, дышать невозможно. Температура около 40 градусов. По свидетельству российских коллег, даже ночью идут верховые лесные пожары. Работы много. Пока пожары будут — будем здесь.

Общими усилиями тушат сейчас лесоторфяные пожары в Рязанской области сотрудники МЧС, военные и местное население. Задействована гражданская техника — бульдозеры, грейдеры, трактора. Из Московской области прислали два больших артиллерийских тягача. Из Тульской пришла колонна из пожарных и поливальных машин. Белорусская техника и специалисты здесь оказались очень кстати и вовремя. Наши спасатели задействованы на всех фронтах. От тушения небольших возгораний до локализации больших огненных очагов.

Основная задача белорусских бригад МЧС — не допустить проникновения огня в населённые пункты. Таковых в их зоне действия семь. В Клепикском, Спасском и Рязанском районах. Это настоящий торфяной Клондайк. Здесь наиболее пожароопасная обстановка. Торфяники, даже залитые водой, продолжают тлеть. Местами торф прогорает на несколько метров вглубь, Этот так называемый подземный огонь — самый опасный. Никогда не знаешь, где он выйдет наружу. Выжигая ещё под землёй корни, огонь валит с ног многовековые деревья, принося тем самым ещё одну опасность людям.

Эдуард Сидоров, начальник дежурной смены Рязанской службы пожаротушения (Россия):

Основная задача белорусских подразделений — защита населённых пунктов: Рябиновка, Малиновка, Криуши, Диулин, ряд деревень. Подразделения работают с подразделениями российских пожарных.

Владимир Веселов, лесничий Рязанского районного лесничества (Россия):

Помощь любая нужна — вчера бульдозером, сейчас курсанты десантного училища. Сейчас вы подъехали, нам уже интереснее стало и надёжнее. А то трепет берёт — сильно горит, и воды нет нигде.

В основном все белорусские бригады работают в радиусе 50 километров от головного штаба МЧС, т.е. практически в самом эпицентре. Несколько машин сейчас задействованы в тушении Окского государственного заповедника. Плечом к плечу борются с огненной стихией с российскими коллегами-спасателями, и простыми волонтёрами, которые, к слову, в Рязанскую область продолжают прибывать.

Михаил Ванишев, волонтёр (Россия):

У нас упало дерево на трассу. Приехали белорусские спасатели, здорово помогли. Убрали дерево и спилили ещё одно, которое могло упасть. Сейчас помогают тушить пожар.

Виталий Когтев, волонтёр (Россия):

Мы все долго жили в одной стране и, наверное, до сих пор продолжаем считать себя соотечественниками. Очень приятно, что сюда приезжают из разных городов России и Беларуси.

Выплата пенсий и компенсаций, вещи первой необходимости, оформление документов на потерянную собственность. Сейчас забот у тех, кто остался из-за пожаров без крова, очень много. Вот только погода пока свои позиции не сдаёт. Ситуация в этой части России по-прежнему остаётся напряжённой. Это жаркое лето 2010 года здешние жители, впрочем, как и наша съёмочная группа, запомнят надолго.