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Горячие грузинские парни избили туристов-геев из Германии, связали и бросили в реку

06 сентября 2011 12:28
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В грузинском селе Омало, которое граничит с Чечней, были избиты и сброшены в реку двое туристов из Германии, приверженцы нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Кахетинский информационный центр.

Несколько молодых грузин, прибывших в Омало на отдых из Тбилиси во время застолья в местном ресторане пригласили за стол троих немецких туристов. После характерных для традиционного грузинского застолья тостов, в том числе и за любовь, двое из приглашенных начали страстно целоваться друг с другом в губы.
 
Это совершенно не понравилось хозяевам застолья, которые сочли себя оскорбленными, так как разделили трапезу с геями. В результате молодые грузины избили гостей из Германии, а затем сбросили их в реку, предварительно связав им руки и ноги.
 
Из воды связанных иностранцев вытащили местные жители. Они и обеспечили пострадавшим безопасный спуск в долину. Как передает агентство, немцы так были напуганы происшествием, что в спешке покинули Грузию и даже не стали подавать заявление в полицию.

# происшествия

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