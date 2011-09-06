Горячие грузинские парни избили туристов-геев из Германии, связали и бросили в реку

В грузинском селе Омало, которое граничит с Чечней, были избиты и сброшены в реку двое туристов из Германии, приверженцы нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Кахетинский информационный центр.

Несколько молодых грузин, прибывших в Омало на отдых из Тбилиси во время застолья в местном ресторане пригласили за стол троих немецких туристов. После характерных для традиционного грузинского застолья тостов, в том числе и за любовь, двое из приглашенных начали страстно целоваться друг с другом в губы.



Это совершенно не понравилось хозяевам застолья, которые сочли себя оскорбленными, так как разделили трапезу с геями. В результате молодые грузины избили гостей из Германии, а затем сбросили их в реку, предварительно связав им руки и ноги.



Из воды связанных иностранцев вытащили местные жители. Они и обеспечили пострадавшим безопасный спуск в долину. Как передает агентство, немцы так были напуганы происшествием, что в спешке покинули Грузию и даже не стали подавать заявление в полицию.