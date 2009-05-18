Горит здание Европейской комиссии в Брюсселе! (ФОТО)

О причинах возгорания и о его масштабах пока не сообщается. Также неизвестно, пострадал ли кто-нибудь во время пожара.
В результате наезда 17-летняя девушка лишилась правой кисти, 19-летний парень — левой стопы ноги.
До шести возросло число погибших в результате обрушения эстакады в Центральном Китае. 17 ранены.
Сполох огня озарил воды ночью в воскресенье воды реки Делавэр в районе границы между штатами Делавэр и Пенсильвания
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