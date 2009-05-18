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Горит здание Европейской комиссии в Брюсселе! (ФОТО)

18 мая 2009 13:47
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На место происшествия выехали пожарные и медики, из здания эвакуируют людей.

О причинах возгорания и о его масштабах пока не сообщается. Также неизвестно, пострадал ли кто-нибудь во время пожара. В здании Европейской комиссии в Брюсселе произошел пожар

В здании Европейской комиссии в Брюсселе произошел пожар

# происшествия

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