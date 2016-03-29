Горели 6 зданий в Крупском районе - снова неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора

Новости Беларуси. В Минской области только с начала этой недели огнем повреждено почти три с половиной гектара земли. 8 пожаров, один из которых торфяной, открыли «скучную» статистику пожаров нынешней весны.

К вилейскому случаях, когда неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию трех жилых домов и четырех хозяйственных построек, добавился пожар в Крупском районе. Огонь охватил шесть зданий. Вероятная причина происшествия - все то же неосторожное обращение с огнем во время сжигания мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.