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Горела квартира в многоэтажке на улице Шугаева, два человека госпитализированы

24 ноября 2020 14:47
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Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на улице Шугаева. Огонь возник в коридоре двухкомнатной квартиры на втором этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горела квартира в многоэтажке на улице Шугаева, два человека госпитализированы-1

Жильцы дома почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали спасателей. Из горевшей двушки сотрудники МЧС вынесли двоих – 68-летнюю хозяйку и ее сожителя. Пострадавшие с отравлением и ожогами в больнице.

Из-за сильного задымления в подъезде были эвакуированы 15 человек. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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