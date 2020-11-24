Горела квартира в многоэтажке на улице Шугаева, два человека госпитализированы

Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на улице Шугаева. Огонь возник в коридоре двухкомнатной квартиры на втором этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильцы дома почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали спасателей. Из горевшей двушки сотрудники МЧС вынесли двоих – 68-летнюю хозяйку и ее сожителя. Пострадавшие с отравлением и ожогами в больнице.

Из-за сильного задымления в подъезде были эвакуированы 15 человек. Вероятная причина пожара – неосторожность при курении.