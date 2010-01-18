Горе-вор в польском городке вместо банка вломился в магазин швейных аксессуаров

Вор из городка Мендзыжец Подлясский (восточная Польша) вместо того, чтобы разбогатеть, стал объектом насмешек.

Для того чтобы ограбить банк, молодой человек проник в квартиру пожилого мужчины, за стеной которой находилось финансовое учреждение. Преступник связал владельца квартиры и начал рубить стену. После продолжительной работы киркой ему удалось сделать дыру. Однако оказалось, что вор потерял ориентацию в чужой квартире и прорубил ход в магазин швейных аксессуаров.

Несмотря на поражение, преступник решил не сдаваться. Он перешел в ванную и вновь принялся за работу. Однако и здесь его поджидало разочарование, потому что вор вновь перепутал направление и прорубил дыру в спальню, где на кровати лежал связанный владелец квартиры. Вместо мешков с деньгами преступнику досталось 50 злотых (около Br50 тыс.) и мобильный телефон, которые он забрал у пожилого мужчины. Вскоре горе-вора задержала полиция, сообщает корреспондент БЕЛТА.