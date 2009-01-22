Гомельским спасателям пришлось вылавливать из Днепра 2,5 тонны телятины

Заняться необычным подледным ловом сотрудникам МЧС пришлось в Лоевском районе. Сбежавшее с фермы стадо молодняка провалилось под лед. Выбраться удалось не всем.

Достать из проруби 100-килограммового теленка дело не простое. Без спецтехники здесь не обойтись. Для спасателей это занятие в новинку. 47 телят вырвавшись на свободу, беспрепятственно прошли пять километров и угодили под лед. Такого даже старожилы не припоминают.

Оставшиеся в живых и спасенные 29 телят молча утоляют нагулянный аппетит и причин побега не открывают. Местные животноводы в один голос говорят о мистических стаях то ли беспризорных собак, то ли волков. Именно они якобы испугали животных.

К счастью, туши не успели уйти под лед и были извлечены в течении нескольких часов. Впрочем ущерб все равно будет значительным. Его размер и виновных в случившемся установят в ходе прокурорской проверки.