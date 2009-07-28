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Гомельские спасатели вытащили человека из «зыбучих глиняных песков»

28 июля 2009 12:12
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Необычное сообщение рано утром 28 июля поступило в центр оперативного управления Гомельского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

Жители одного из многоэтажных домов в Советском районе Гомеля заметили с балкона мужчину, который на глазах уходил под землю, однако самостоятельно не мог освободиться.

Как выяснилось во время прибытия спасателей к месту вызова, мужчина 1956 года рождения вышел покурить во двор, где велись ремонтные работы дорожного полотна. Он встал на один из участков с глиняной поверхностью. По рассказу мужчины, в считанные минуты глина засосала его по колени, и самостоятельно выбраться из этой массы у него не получилось. На крики о помощи отреагировали жильцы дома, вызвав сотрудников МЧС.

Вовремя прибывшие спасатели освободили горожанина, дав ему возможность благополучно переместиться на твердую почву, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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