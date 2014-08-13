Гомельчанин развел костер на балконе квартиры, чем спровоцировал пожар

Новости Беларуси. Пожар в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажки, устроил 43-летний мужчина. На балконе своего жилища он жег бумагу, в какой-то момент пламя распространилось на кухню.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, из задымленного дома эвакуировали 27 человек.

А горе-хозяина вытащили из пламенеющей квартиры и передали медикам.



Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

Хозяин 1971 г.р., неработающий, проживал один. Со слов соседей характеризуется отрицательно, часто злоупотребляет спиртными напитками. В результате пожара повреждено имущество в кухне 3х4 м и на балконе 1х2 м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Материальный ущерб устанавливается.

Тем временем в Донецкой области уже вторые сутки тушат пожар на шахте «Покровская».

ЧП произошло на глубине восьмисот пятнадцати метров из-за вспышки газовоздушной смеси. Пострадали 18 шахтеров, двое пропали без вести. На месте сейчас продолжают работать спасатели. Смотрите видео.