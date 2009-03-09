Гомельчанин 70 раз за два года нарушил правила дорожного движения

Сделать это 28-летний мужчина умудрился даже не имея водительского удостоверения. 63 миллиона штрафов за нарушения дорожного движения заработал гомельчанин за два года. За это время инспекторами ГАИ он задерживался 49 раз! Шесть из которых – в нетрезвом состоянии. Примечательно, что лишить водительского удостоверения его так и не смогли. Молодой человек никогда даже не задумывался об обучении в автошколе.



Имя Вячеслава Козимировского давно и хорошо знакомо гомельским инспекторам ГАИ. За последние годы его не задерживал разве что только ленивый. Ездил местный шумахер без водительского удостоверения. Машины брал у знакомых и друзей, а представителям закона был всегда вежлив. Теперь, чтобы оплатить штрафы за незаконные поездки нарушителю понадобится не одна отара. За 2 года штрафов накопилось почти 63 миллиона рублей.



За вождение без прав и в нетрезвом виде Вячеслав отбывает наказание в исправительном учреждении открытого типа. Самое строгое наказание для таких нарушителей сегодня – полгода ареста. Гомельский горе-водитель вину полностью признает и садиться за руль больше не собирается. По иронии судьбы автошкола всего в двух минутах ходьбы от исправительного учреждения. За общую сумму штрафов выписанных Вячеславу Козимировскому закончить обучение можно было бы порядка 50 раз.



За прошлый год в Гомельской области задержано почти 6 тысяч бесправных водителей. Многие из них были за рулем под градусом. МВД планирует ужесточить меры к таким горе-лихачам. Например, поездка под шафе повторно может стоить нарушителю не только автомобиля, но и свободы на срок до двух лет.