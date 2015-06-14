Гомель затопило ливнем 14 июня

Новости Беларуси. И только что мы получили кадры из Гомеля, где всего за полчаса городские улицы превратились в бурлящие реки.

Сильный ливень обрушился на Гомель во второй половине дня и всего за 30 минут буквально парализовал движение транспорта в центральной части областного центра.

Городская ливнёвка не справилась с таким объемом воды и большинство улиц оказались затопленными. От удара молнии пострадал балкон одного из жилых домов в центре Гомеля.

На это воскресенье синоптики объявляли оранжевый уровень опасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не сменит погода гнев на милость и в начале будущей недели. Кратковременный дождь, а местами сильный ливень, гроза и порывистый ветер дополнят пейзаж в ближайшие дни. А вот жара немного спадет. Днем от 20 на северо-западе до 30 на юго-востоке.