Гомель: голый мужчина средь бела дня ворвался в чужую квартиру и напал с ножом на девочку и ее бабушку

Новости Беларуси. Шокирующее преступление в Гомеле. Средь бела дня молодой мужчина ворвался в чужую квартиру, схватил нож и начал наносить удары находившимся там 4-летней девочке и ее бабушке. При этом нападавший был полностью голым. На крики сбежались соседи, которые вызвали милицию и скорую, а также помогли задержать нападавшего.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, а мужчина, в следственном изоляторе. Его обвиняют в попытке убийства двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ничем не примечательного, прилично одетого молодого человека жильцы дома видели сидящим вот за этим столом у самого подъезда незадолго до происшествия. А спустя некоторое время он уже орудовал в квартире первого этажа, куда попал через незапертую дверь.

В чужую квартиру мужчина входит уже абсолютно голый. Он прошёл в кухню, взял нож, и в следующий момент буквально пронзил четырёхлетнюю внучку хозяйки квартиры. Бабушка бросилась спасать ребёнка, загородив собой девочку, и приняла на себя основной удар. Позже врачи насчитают у неё десятки ранений. На помощь пришёл сосед.

Анатолий Коротчиков, сосед пострадавших, очевидец:

Я услышал крики о помощи и бросился в квартиру. Увидел женщину всю в крови, я напал на него и выбил нож из рук, скрутил и откинул его от женщины.

На шум прибежали и другие соседи. Валерий Петрович сам вырос в этом доме, вырастил детей и сейчас воспитывает внуков. От пережитого в шоке.

Валерий Меженников, сосед пострадавших, очевидец:

Начали осматривать женщину, она вся в крови была. Я ребёнка на руки взял и отнёс к себе, чтоб кровь не видела. А она сидит малышка на диване и у неё из живота кровь течёт. Я начал её спасать.

Оказалось, девочка получила сквозное ножевое ранение живота. Почти два часа врачи боролись за её жизнь на операционном столе.

Юрий Дмитриев, заведующий отделением детской хирургии Гомельской областной клинической больницы:

В настоящее время находится в отделении реанимации интенсивной терапии. Состояние стабильное. Непосредственной угрозы жизни нет.

Состояние женщины также оценивается как стабильно тяжёлое. Преступник задержан. О мотивах побудивших его на эту кровавую бойню, помогут дать ответ в том числе и назначенные экспертизы. Пока же в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.