Гололед осложнил обстановку на дорогах

За минувшие сутки только в столице произошло 73 ДТП.

После дождя и ночного мороза вмиг обледенели городские улицы и тротуары. К утру город превратился в каток. Особенно много скользких трасс в спальных районах. Обнаружить их можно было и в центре города. На пульт скорой помощи с утра поступило два десятка вызовов от жертв гололеда.

В скользкое время специалисты советуют следить за походкой. Чем шире шаг, тем больше шансов упасть. Следует идти медленно и осторожно. Руки в карманах увеличивают риск падения, поэтому стоит держать их по швам. Сумки лучше нести в двух руках, равномерно распределяя вес. Народные умельцы в борьбе с гололедом советуют прямо на обувь клеить пластырь, наждачку и даже терку. Самый дешевый из способов - медицинский.

Чтобы шагать по тонкому льду легкой походкой, обувь следует надевать со специальной подошвой. Лучше всего подходит рельефная. О сапогах с жесткой резиной стоит забыть. Тоже касается обуви на каблуках.

Чаще всего жертвами гололеда становятся люди преклонного возраста. Около 40% полученных травм - переломы лучевой кости, еще столько же - переломы лодыжек. Чтобы упасть в гололед с минимальным ущербом руки держите у туловища. Как, например, хоккеисты. Правда, сами профессионалы спорта в такую погоду вообще советуют никуда не ходить.

В праздник со скользкими улицами будет покончено. В новогоднюю ночь в отдельных районах страны обещают долгожданный снег. Нынешний зимний сезон ожидают прохладнее прошлого. Мороз к нам придет из России. Самые холодные ночи - до - 30 еще впереди.

