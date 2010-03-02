Голодная панда напала на свинарник в Китае

Дикая большая панда, обитающая в китайской провинции Шаньдун, спустилась с гор в поисках еды и забрела в свинарник местного крестьянина.

Сперва жители близлежащей деревни заметили панду в поле, а потом животное обнаружили в помещении свинарника, где хранились туши животных. Панда отделяла мясо от костей, выбрасывала его и грызла кости. Она вела себя не агрессивно, спокойно реагировала на людей, а утолив голод, мирно ушла, сообщает Sky News со ссылкой на китайское телевидение.

По оценкам исследователей, в горах Китая обитает около 1590 диких больших панд. В дикой природе основу рациона панд составляет бамбук, также они едят яйца птиц и личинки насекомых. Тем не менее, панды относятся к отряду хищников.

Панды, обитающие в заповедниках и зоопарках, обычно также питаются вегетарианской пищей. Однако они нередко проявляют агрессию: в СМИ регулярно появляются сообщения о нападении панд на людей.