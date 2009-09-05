Голландская полиция не узнала коноплю

На днях полиция Нидерландов объявила, что рыночная стоимость обнаруженных 47 тыс. растений на конопляной плантации доходит до 4.4 млн. евро.
Только когда полиция уничтожила большую часть плантации, обнаружилось, что в растениях содержалось ничтожно малое количество психоактивных веществ. Плантация принадлежала сельскохозяйственному институту.
Уничтоженные растения внешне напоминали разновидность конопли, используемой для изготовления марихуаны. Институт, владевший плантацией, исследовал возможность применения растений в текстильной промышленности. «С точки зрения производства наркотиков эти растения ничего не стоят», - передает слова представителя института BBC.