Голая женщина выпала из окна

Несчастный случай произошел поздно вечером 13 августа.

Около полуночи возле одного из домов на улице Юбилейной в Сморгони был обнаружен труп женщины – с телесными повреждениями, которые свидетельствовали, что покойная умерла не своей смертью. На 34-летней женщине не было одежды.



Милиция выяснила, что женщина выпала из окна 9-го этажа. А до этого выпивала в компании с ранее судимым за изнасилование и кражу бомжем, недавно освободившимся из мест лишения свободы россиянином.



Уголовник попытался изнасиловать женщину, но та отказала активное сопротивление. Как женщина попала на улицу, пока не неизвестно.



Мужчина задержан. Прокуратурой Сморгонского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Он признает попытку изнасилования, но отрицает причастность к гибели, сообщает «КП» со ссылкой на БелаПАН.