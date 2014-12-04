Годовалая девочка погибла, запутавшись в ремне безопасности

Новости России. Трагедия произошла несколько дней назад в городе Серов Свердловской области.



Мама оставила годовалую дочь на заднем сидении автомобиля, а сама пошла по делам. Когда женщина уходила, ребенок мирно спал.

Мать говорит, что несколько раз приходила проверить, все ли хорошо с ее девочкой. А когда пришла в очередной раз – не поверила своим глазам.

Илья Красильников, старший следователь Серовского отдела СКР:

Мама отлучилась по делам, оставив девочку спать в машине. И периодически проверяя ребенка. Около 15.00 мать в очередной раз открыла дверь автомобиля и увидела, что детское кресло перевернуто, ребенок лежит вниз головой, запутавшись в ремне безопасности. Кресло не было закреплено. Возможно, девочка, проснувшись, его раскачала. Сейчас мы проводим доследственную проверку обстоятельств случившегося, в ходе нее будут установлены все имеющие значение обстоятельства, дана правовая оценка действиям мамы скончавшейся девочки и вынесено процессуальное решение.

Женщина вызвала скорую, но малышку спасти не удалось. Позже эксперты подтвердили: причиной гибели стала механическая травма шеи.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Напомним, несколько месяцев назад в Кореличском районе оборвалась еще одна маленькая жизнь. Во время пожара погиб 2-летний Дима. О возгорании в МЧС сообщили соседи. Когда спасатели прибыли на место, дом уже был охвачен огнем. Шторы, ковры, одежда — все воспламенилось почти мгновенно. В этот момент никого из взрослых в доме не оказалось. По словам бабушки, которая и должна была присматривать за малышом, в этот роковой вечер она отлучилась всего на 10 минут по хозяйству. Однако в деревне говорят, что мальчик и раньше оставался один. Подробности вы узнаете из видео.