Год тигра начался: 6 сибирских тигров умерли от голода в китайском зоопарке

Молодые люди воровали дамские сумочки в ночном клубе, а потом их возвращали

В начале марта девушка вместе с молодым человеком пришли в один из ночных минских клубов. Дама внимательно наблюдала за посетительницами заведения. Как только очередная жертва отправлялась на танцпол и оставляла дамскую сумочку на диване, девушка-воришка незаметно забирала сумочку и вместе с молодым человеком уходила из клуба.