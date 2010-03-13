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Год тигра начался: 6 сибирских тигров умерли от голода в китайском зоопарке

13 марта 2010 10:21
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Год тигра в Китае начался трагическим образом для этого представителя семейства кошачьих, пишет The Times. Не менее 11 сибирских тигров были измучены голодом в частном зоопарке в городе Шеньян на северо-востоке Китая после того, как у его владельцев закончились деньги и они на протяжении последних нескольких недель давали хищникам в среднем по одной курице в день, пишет издание со ссылкой на Liaoshen Evening News. Шестеро животных недавно умерли в один день.

"Зоопарк переживает финансовый кризис, и мы уже два года не в состоянии обеспечивать животных достаточным количеством пищи", - заявил сотрудник зоопарка.

В ноябре прошлого года полицейские застрелили в зоопарке двух тигров, напавших на работника зоопарка, пишет автор статьи Джейн Макартни. Одна из газет написала тогда, что животные умирали от голода, перводит Inopressa.

# происшествия

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