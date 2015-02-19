Глубокский район: мать с 8-месячным ребенком выпрыгнула из окна 2-го этажа, спасаясь от пожара

Новости Беларуси. В среду вечером в городском поселке Подсвилье Глубокского района произошла трагедия.

Пожар произошел на первом этаже, когда женщина с малышом находились на втором этаже.

Хозяин и зять были на работе, старший внук в садике, а дочь с 8-месячным ребенком находились дома.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:

Услышав сработку автономного пожарного извещателя и открыв дверь на лестницу, обнаружила сильное задымление и горение на первом этаже, не имея возможности покинуть квартиру по лестнице, она с ребенком на руках выпрыгнула в окно. Со слов очевидцев, в этот момент хозяин квартиры, возвращаясь с работы, увидел дым. Зная, что в доме находятся дочь и внук, он предпринял попытку спасти их: забежал в квартиру, после чего горение резко усилилось.

Выбраться из огненной ловушки мужчина уже не сумел. Его тело обнаружили на втором этаже.

Мать с ребенком госпитализированы. Женщина отделалась переломами, а малыш получил незначительное отравление угарным газом.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в квартире.

Родителей не выбирают. Одни готовы за своих детей и в огонь и в воду. Другие – хладнокровно бросают их в пропасть.

История, которая своей жестокостью потрясла белорусов, произошла в январе.

В Минске трёхлетний ребёнок погиб после падения с балкона многоэтажки. Мальчика сняли с козырька подъезда еще живым, но спасти его не удалось. Ребенок умер по пути в больницу. У следователей, работавших на месте трагедии, сразу возник вопрос: мог ли трёхлетний малыш сам перелезть через вот этот высокий балкон. Ответ напрашивался сам собой: несчастного случая быть не могло... Мать лишила жизни собственного ребёнка. Подробности смотрите в сюжете.