Глобальное потепление на Земле может привести к серьезным природным катаклизмам

Британские учёные утверждают, что глобальное потепление в будущем приведет к увеличению на Земле количества засух, наводнений и лесных пожаров. По результатам исследований ученых был составлен прогноз на 200 лет. За это время больше всего пострадают леса в Евразии, на востоке Китая, Канаде и в районе Амазонки. Южная Европа, восточная часть США и западная Африка могут ощутить дефицит пресной воды. По прогнозам исследователей отрицательные последствия потепления дадут о себе знать даже в случае, если уже сейчас полностью прекратить выброс в атмосферу вредных веществ.