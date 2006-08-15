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Глобальное потепление на Земле может привести к серьезным природным катаклизмам

15 августа 2006 14:18
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Британские учёные утверждают, что глобальное потепление в будущем приведет к увеличению на Земле количества засух, наводнений и лесных пожаров. По результатам исследований ученых был составлен прогноз на 200 лет. За это время больше всего пострадают леса в Евразии, на востоке Китая, Канаде и в районе Амазонки. Южная Европа, восточная часть США и западная Африка могут ощутить дефицит пресной воды. По прогнозам исследователей отрицательные последствия потепления дадут о себе знать даже в случае, если уже сейчас полностью прекратить выброс в атмосферу вредных веществ.
# происшествия

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