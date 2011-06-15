Главный шахматист мира в Ливии попал под бомбардировку НАТО

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в ливийской столице 12 июня был вынужден спасаться от бомбардировок НАТО.

В ходе визита в Триполи Илюмжинов сыграл с Каддафи в шахматы. Илюмжинов рассказал о чудесном спасении Каддафи от бомбардировки НАТО 1 мая 2011 года. Каддафи покинул свою резиденцию за несколько минут до начала авиаудара, в результате которого погибли сын ливийского лидера Сейф аль-Араб и трое внуков главы джамахирии.

Как отметил Илюмжинов, он увидел Ливию иначе, чем ее показывают в новостных сводках по телевизору. По его словам, в стране относительно спокойно, а в гостиницах есть доступ к западным СМИ. В Триполи работают кафе и магазины. Даже встреча с Каддафи проходила не в бункере, а в одном из столичных административных зданий.



В Ливию Илюмжинова, по его словам, пригласил старший сын Муаммара Каддафи - Мухаммед, глава Олимпийского комитета страны, где 1 октября должен пройти шахматный турнир.