Глава МВФ Доминик Стросс-Кан переведен в тюремный комплекс «Райкерс-Айленд» в Нью-Йорке

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан переведен в печально известный тюремный комплекс «Райкерс-Айленд» в Нью-Йорке. Предложение освободить 62-летнего французского политика под залог в миллион долларов суд отклонил.

Директору-распорядителю Международного валютного фонда предъявлены обвинения по семи статьям. Прокуроры утверждают, что он набросился на горничную в роскошном нью-йоркском отеле и пытался ее изнасиловать. Стросс-Кан, которого считали фаворитом на президентских выборах 2012 года во Франции, всё отрицает, утверждая, что в момент предполагаемого домогательства он обедал с дочерью.

В случае признания Стросс-Кана виновным, ему может грозить до 25 лет тюрьмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».