Глава Международного валютного фонда не признает предъявленных ему обвинений в попытке изнасилования

В Нью-Йорке отложено официальное предъявление обвинения главе МВФ Доминику Стросс-Кану.

Глава МВФ обвиняется в попытке изнасилования горничной отеля, где он останавливался. В случае, если его вину докажут, высокопоставленному чиновнику грозит более 20 лет тюремного заключения.

На данный момент полиция занимается поиском следов ДНК на одежде пострадавшей, которая уже указала на Стросс-Кана в ходе процедуры опознания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В свою очередь глава МВФ предъявленных ему обвинений не признаёт.

Главе МВФ грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в попытке изнасилования горничной