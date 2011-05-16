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Глава Международного валютного фонда не признает предъявленных ему обвинений в попытке изнасилования

16 мая 2011 11:12
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В Нью-Йорке отложено официальное предъявление обвинения главе МВФ Доминику Стросс-Кану.

Глава МВФ обвиняется в попытке изнасилования горничной отеля, где он останавливался. В случае, если его вину докажут, высокопоставленному чиновнику грозит более 20 лет тюремного заключения.

На данный момент полиция занимается поиском следов ДНК на одежде пострадавшей, которая уже указала на Стросс-Кана в ходе процедуры опознания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В свою очередь глава МВФ предъявленных ему обвинений не признаёт.

Главе МВФ грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в попытке изнасилования горничной

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