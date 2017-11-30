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Гибель школьников на заброшенной стройке в Могилеве: кто ответит за смерть детей?

30 ноября 2017 12:39
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Новости Беларуси. Продолжается расследование по факту гибели двух школьников в Могилеве. Трагедия произошла 1 ноября, когда мальчики играли на заброшенной стройке, и на них упала плита перекрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В производстве находится уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также «Служебная халатность». Под следствие могут попасть не только хозяин незаконного строения, но и должностные лица Могилевского горисполкома.

Подробности трагедии.

# происшествия # Гибель детей

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