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Гибель ребенка из-за воздушного шарика в Гомеле: 2-летний мальчик задыхался на руках матери

10 апреля 2017 18:11
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Новости Беларуси. В Гомеле ребенок погиб, играя с воздушным шариком. Спасти двухлетнего мальчика прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла. О страшной трагедии в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:
Самый обыкновенный воздушный шар. С ним ассоциируется детская радость, смех, праздник, цирк, прогулка в парке – все что угодно, только не смерть.

До недавнего времени так было и в большой гомельской семье. 

Злополучный шарик принесла из школы старшая, 11-летняя дочь. 

Девочка попыталась его надуть, но не смогла. Тогда ее четырехлетняя сестра понесла шарик в ванную комнату и стала наливать в него воду. Игру попыталась остановить мама: она забрала шарик и вылила из него воду. Но в этот момент его выхватил младший ребенок. 

Держа его во рту, он принялся прыгать на кровати и при вдохе заглотил.

Гибель ребенка из-за воздушного шарика в Гомеле: 2-летний мальчик задыхался на руках матери-1

Дмитрий Иваньков, главный государственный судмедэксперт по Гомельской области:
Инородный предмет закрыл дыхательные пути и препятствовал воздуху. То есть он не смог дышать, задохнулся.

Двухлетний мальчик задыхался на руках матери: освободить дыхательные пути сына самостоятельно женщине не удавалось. В это время старшая дочь вызывала скорую. Усилия медиков так же оказались безрезультатными.

Ребенок умер в машине скорой помощи.

Александр Добриян:
От квартиры, где произошла трагедия, до приемного покоя больницы всего пара кварталов. Однако это был тот самый случай, когда счет идет на секунды.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Александр Добриян # Дмитрий Иваньков

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