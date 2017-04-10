Гибель ребенка из-за воздушного шарика в Гомеле: 2-летний мальчик задыхался на руках матери

Новости Беларуси. В Гомеле ребенок погиб, играя с воздушным шариком. Спасти двухлетнего мальчика прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла. О страшной трагедии в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, СТВ:
Самый обыкновенный воздушный шар. С ним ассоциируется детская радость, смех, праздник, цирк, прогулка в парке – все что угодно, только не смерть.
До недавнего времени так было и в большой гомельской семье.
Злополучный шарик принесла из школы старшая, 11-летняя дочь.
Девочка попыталась его надуть, но не смогла. Тогда ее четырехлетняя сестра понесла шарик в ванную комнату и стала наливать в него воду. Игру попыталась остановить мама: она забрала шарик и вылила из него воду. Но в этот момент его выхватил младший ребенок.
Держа его во рту, он принялся прыгать на кровати и при вдохе заглотил.