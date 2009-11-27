«Герой-любовник» из-под Речицы сжег квартиру соперника 

Из подъезда были эвакуированы все жильцы.

Во втором часу ночи в дежурную часть Речицкого РОЧС поступил звонок о пожаре в квартире кирпичной трехэтажки в деревне Холмеч. Несмотря на то, что спасатели стали бороться с огнем уже через считанные минуты, квартира выгорела дотла.

Найти подозреваемого в поджоге — “сердечного друга” хозяйки сгоревшей квартиры — не составило большого труда. На него указали и соседи, и обманутый муж. Пока муж, работая каменщиком, зарабатывал средства для семьи и воспитывал сына, нигде не работающая супруга весело проводила время с дружком. В конце концов, незадачливого мужа, собственника квартиры, любовники решили выселить. За словесными угрозами последовали действия.

«Герой-любовник» неоднократно проникал в чужое жилье и устраивал там погромы. Чтобы не стать жертвой физической расправы, хозяин, махнув рукой на свою нерадивую вторую половину, забирал сына и уходил ночевать к знакомым. Один раз даже коротали ночь в подвале.

В тот злополучный вечер после очередной порции угроз отец с сыном ушли на ночлег к людям, которые согласились их приютить. А поджигатель забрался по водосточной трубе на балкон и проник в квартиру.



Пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Руслан Габрилев:

— Тому, что сотворил злоумышленник с квартирой, удивились даже бывалые спасатели и сотрудники милиции. Все окна были выбиты, мебель изуродована, разбиты холодильник и телевизор, сорваны трубы батарей отопления, из которых хлынула горячая вода, выломан унитаз. Но и этого ему показалось мало — квартира была подожжена в нескольких местах. Сам поджигатель вовремя покинул место своего бесчинства.

Поджигатель задержан, пишет «НГ».