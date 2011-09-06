Героиня видеоролика «Пьяная русская девочка в Беларуси (конфликт с ГАИ)» на три года лишена права управления автомобилем

Она оплатила три штрафа - за мелкое хулиганство, за вождение без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Роман Посохов.

По его словам, 2 сентября стали известны результаты химико-токсикологического исследования крови женщины на содержание этилового спирта - 2,11 промилле. В понедельник, 5 сентября, сотрудники Костюковичского РОВД составили два протокола о ее привлечении к административной ответственности. Первый - за вождение в нетрезвом виде. За это нарушение женщина оплатила Br1 млн. 50 тыс. Второй - за вождение без водительского удостоверения - штраф Br35 тыс.

Как пояснил Роман Посохов, на момент задержания у женщины не было прав. Белорусские милиционеры связались с российскими коллегами, которые сообщили о том, что ей было выдано российское водительское удостоверение. По решению белорусских правоохранителей, она лишена права вождения на три года и внесена в российскую базу данных граждан, лишенных права управления автомобилем.



Ранее, 22 августа, женщина была оштрафована за мелкое хулиганство на сумму Br70 тыс.



Оплатив штрафы, женщина уехала в Россию.



Ролик о задержании сотрудниками отделения ГАИ Костюковичского РОВД пьяной женщины-водителя появился в Интернете в конце августа и на протяжении нескольких дней был одним из самых популярных.