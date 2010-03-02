Геотермальные воды угрожают оставить без водоснабжения районный центр Гомельской области

Температура воды в скважинах водозабора питающего городской посёлок Корма поднялась до 60 градусов. Местные коммунальщики с замиранием сердца ждут, что скважины остынут сами. Иначе уже в этом году жителей райцентра ждут перебои с водой.

Со стометровой глубины насос поднимал практически кипяток, правда не долго — высоких температур не выдержали его пластмассовые части. Скважина №8 на водозаборе «Семёновский» закипела семь дней назад. Насос буквально сварился в крутом кипятке и был демонтирован. Скважину остановили и оставили остывать, но и теперь температура воды на 10-метровой глубине выше 30 градусов вместо положенных 4 градусов. Измерить показания на максимальной глубине нет никакой технической возможности.

Нынешний случай не первый. В январе закипела скважина №6, а десять лет назад — №9. Тогда остывания безрезультатно ждали три месяца, сварили вкрутую несколько насосов и не нашли ничего оригинальнее, чем законсервировать скважину. Учёные внятно объяснить и изучить аномалию тогда не сочли нужным, не изменились научные подходы и спустя десятилетие.

Владимир Лешкевич, заместитель директора по науке Белорусского научно-исследовательского геологоразведочного института:

При интенсивной заборе воды уровень воды понижается, и соответственно, в скважину её идёт всё меньше и меньше. А так как там находятся мощные погружные насосы, при работе они вырабатывают большое количество тепловой энергии. Когда к ним поступает мало воды, они эту малую воду нагревают и поставляют наверх. Вот и получается техногенное происхождение этой так называемой термальной энергии.

Техногенный фактор — это значит, что насосы сварили сами себя, разогрели воду до критической температуры из-за её небольшого количества. Правда, не понятно, почему вода остаётся горячей и без насосов. А кроме того, почему она превращается в настоящий яд по химическому составу.

Людмила Тарасова, заведующая лабораторией коммунального предприятия «Корма»:

Когда пошла горячая вода их этой скважины, её цветность увеличилась в тысячу раз и мутность, соответственно, тоже выросла.

Грязная, но всё же горячая вода — источник бесплатной энергии. Но назвать явление геотермальными водами без заключения специалистов нельзя. А значит и признать, что в Корме появился нетипичный для Беларуси источник энергии пока рано.

Тем временем, за счёт геотермальных вод в прошлом году на планете выработано свыше 10 тысяч мегаватт энергии. Например, Исландия таким образом производит четверть электроэнергии и экономит миллионы долларов. В Корме от термального источника пока одни убытки — 2 скважины из 6 выведены из строя. Сегодняшняя попытка включить остановленную в январе скважину подтвердила — вода не остывает.

Николай Быковский, директор коммунального предприятия «Корма»:

Если эти две скважины выйдут из строя, будут проблемы в посёлке. Придётся перебуривать — порядка 100 миллионов каждая скважина.

Пока Кормянская аномалия так и остаётся загадкой, то ли природы, то ли техники. Но альтернативную энергетику осваивать здесь уже начали: на пути к использованию геотермальной энергии обе газовые котельные посёлка перевели на дрова.