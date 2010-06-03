Генсекретарь ООН призвал Израиль немедленно снять блокаду с Сектора Газа

Пан Ги Мун подчеркнул, что меры, принятые Тель-Авивом более трех лет назад, контрпродуктивны и вредны.

Сейчас совет ООН по правам человека расследует обстоятельства задержания «Флотилии мира».

Напомним, в ночь на понедельник израильские военные захватили в нейтральных водах суда с гуманитарным грузом для Газы. В ходе операции погибли девять человек — участники экспедиции. Несколько десятков получили ранения.

Под давлением мирового сообщества, резко осудившего подобные действия, Израиль депортировал несколько сотен задержанных. Сегодня они прибыли в Турцию. Доставлены также тела девяти погибших в результате операции израильского спецназа.