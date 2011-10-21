Генпрокуратура назвала первые версии крушения пограничного вертолета в Витебской области

Среди предварительных причин – техническая неисправность и ошибка пилотирования. В этом сейчас разбирается специальная комиссия. Следователи уже сутки работают на месте происшествия. Вертолёт потерпел крушение накануне. Жертвами авиакатастрофы стали 5 человек.

В приграничной зоне, где разбился вертолет, мы работаем со вчерашнего вечера. Все это время здесь действуют временные блокпосты, выставленные за несколько километров от места крушения. Оно также оцеплено. Весь день и прошлую ночь там вели осмотр следователи. И сегодня появились первые версии авиакатастрофы.

Пока говорят о стандартных для такого происшествия причинах: неисправное техническое состояние машины или ошибка пилотирования. Что конкретно произошло в небе, пока неизвестно. Но в километре от белорусско-литовской границы вертолет рухнул и загорелся. Все 5 человек, находившиеся на борту, погибли.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 365 ч.2 – нарушение правил полётов — по факту крушения вертолета в Поставском районе, в котором погибли 5 человек. Проводится осмотр места происшествия, вызывается необходимая документация о предполётном техническом состоянии и летательного аппарата, и экипажа.

Упал вертолет в лесопосадочной полосе. Местность труднопроходимая. Первыми добрались кареты скорой помощи. Получив, экстренный сигнал, помчались спасатели.

К приезду МЧС на месте крушения остались только следы пожара. Вертолет упал в пятистах метрах от дома жителей деревни Вилейты. На их глазах машина сгорела за пару минут. В округе местные привыкли к регулярным облетам пограничников. Но такой трагедии никто не ожидал.

Потерпевший крушение вертолет «Экюрей» французской компании «Еврокоптер» дислоцировался в Поставском погранотряде с 2009 года. Погранкомитет закупил 4 таких машины у европейского концерна. Легкие, экономичные и маневренные — по характеристикам они идеально подходили пограничникам. Для экипажа это было привычное воздушное патрулирование.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета:

Командир экипажа — подполковник Игорь Скворцов. Налет 2150 часов. Проходил подготовку во Франции, там же получил лицензию на управление данным вертолетом. Летчик-штурман — майор Андрей Пекарский, летчик 2 класса, Налет — 500 часов. Тоже проходил подготовку во Франции и получил там лицензию. Скворцов был одним из самых подготовленных и высококвалифицированных специалистов.

Вместе с экипажем летела съемочная группа телерадиокомпании «Союз». Журналисты готовили специальный репортаж о деятельности погранзастав Беларуси для воскресного выпуска программы «Союз». Корреспондент Юлия Шатерник и оператор Виталий Прачковский часто снимали сюжеты о границе — летали на съемки и раньше. Впервые на воздушном судне с ними полетел водитель Сергей Шамалов, обычно ожидавший коллег в машине.

Катерина Нестер, главный редактор тележурнала «Союз»:

Их задачей было снять жизнь пограничников, их будни, условия работы, новую технику, которая помогает им нести свою службу. Ребята вместе оказывались часто, вместе выполняли сложные журналистские работы ездили в командировки.

До выяснения причин катастрофы прекращены полеты пограничной авиации. Не исключено, что к расследованию могут привлечь и специалистов из французской компании-производителя потерпевшего крушение вертолета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».