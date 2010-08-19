Генассамблея ООН обсудит сегодня, как помочь Пакистану, пострадавшему от наводнения

Генассамблея ООН на специальной сессии обсудит сегодня, как помочь пострадавшему от наводнения Пакистану.

Жители этой страны — в отчаянии. Людям не хватает продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости. Палатками обеспечены лишь миллион человек из восьми нуждающихся. Стране грозит эпидемия холеры и тифа, и с каждым днем ситуация ухудшается. Вода не только не спадает, но и охватывает новые территории.

Наводнения и оползни унесли жизни, по меньшей мере, 1600 человек. Всего же от разгула стихии пострадали около 20 миллионов.

Фото наиболее пострадавших от наводнения в Пакистане районов, а также видео смотрите здесь.